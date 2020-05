Berlin

Diebe stehlen im Norden weniger, aber teurere Fahrräder

13.05.2020, 15:08 Uhr | dpa

Diebe haben in Schleswig-Holstein nach Erkenntnissen der Versicherungen im letzten Jahr 11 267 Fahrräder gestohlen. Das waren acht Prozent weniger als im Vorjahr, ergab eine Auswertung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vom Mittwoch. Im Trend liegen demnach vor allem teure Fahrräder: Mit durchschnittlich 720 Euro pro gestohlenem Rad hätten die Versicherer so viel wie noch nie an Geschädigte gezahlt.

Den Angaben zufolge liegt das nördlichste Bundesland leicht über Bundesdurchschnitt. Während in Schleswig-Holstein Diebe pro 100 000 Einwohner 389 Fahrräder entwendet hätten, seien es deutschlandweit nur 335 gewesen.

Laut Kriminalstatistik wurden 2019 insgesamt 278 000 Fahrräder gestohlen. Fast alle Bundesländer verzeichnen demnach einen Rückgang. Nur in Sachsen seien 50 Fahrräder mehr pro 100 000 Einwohner entwendet worden.