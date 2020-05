Berlin

Beratungen über prekäre Lage der Berliner Flughäfen

14.05.2020, 01:31 Uhr | dpa

Die prekäre Situation der Berliner Flughäfen ist heute Thema im Abgeordnetenhaus. Wegen der Corona-Krise ist der Passagierverkehr in Tegel und Schönefeld praktisch zum Erliegen gekommen. Im April starteten und landeten dort nur noch 27 600 Fluggäste - das ist ein Prozent der Passagierzahl im April vor einem Jahr.

Vor diesem Hintergrund will die Flughafengesellschaft Tegel ab Juni für mindestens zwei Monate schließen und den Berliner Luftverkehr dann in Schönefeld konzentrieren. Stimmt die Luftfahrtbehörde dem Antrag zu, wollen die Betreiber Ende Mai darüber einen Beschluss treffen.

Der Passagiereinbruch belastet die Flughafengesellschaft finanziell stark. Die Gesellschafter - Berlin, Brandenburg und der Bund - haben ihr daher bis zu 300 Millionen Euro zusätzliches Eigenkapital als Corona-Hilfe in Aussicht gestellt. Auf das Land Berlin entfallen 111 Millionen Euro.

Nach jahrelangen Verzögerungen soll am 31. Oktober der neue Hauptstadtflughafen BER in Betrieb gehen. Nach dieser Planung schließt Tegel am 8. November endgültig. Ob der Stadt-Airport indes nach der coronabedingten Schließung zwischenzeitlich überhaupt noch einmal öffnet, ist unklar.