Berlin

BSR testet neue Behälter für Zigarettenkippen

14.05.2020, 13:52 Uhr | dpa

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) testet seit dieser Woche neue Abfallbehälter für Zigarettenkippen. Die Idee: Um die Raucher zu motivieren, ihre Zigaretten nicht mehr auf den Boden zu schnippen, sind Fragen auf die Eimer geschrieben worden, wie die BSR am Donnerstag mitteilte. Eine dieser Fragen lautet: "Darf Ananas auf Pizza?". Die Antwort kann dann in die entsprechende Kammer oder Röhre geworfen werden. Da die Eimer aus Edelstahl und Spezialglas bestehen, ist das Ergebnis sofort sichtbar. Auch über den eigenen Fußballverein kann abgestimmt werden.

Insgesamt 30 dieser sogenannten Abstimmungsbehälter wurden den Angaben zufolge an Orten angebracht, die häufig durch achtlos weggeschnippte Zigaretten verunreinigt werden. Unter anderem sind sie am U-Bahnhof Friedrichstraße und in der Wilmersdorfer Straße zu finden. 25 davon sind vom Typ "Ballot Bin" aus London und fünf vom Typ "Kippster" aus Stuttgart. Die BSR erhofft sich, die Stadt sauberer zu machen und die Umwelt zu schützen. Sie seien eine Ergänzung zu den Zigaretteneinwurfschächten der 25 000 Papierkörbe. Der Test ist für drei Monate geplant, hieß es.