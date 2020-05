Berlin

Wieder Bus-Protest im Regierungsviertel

14.05.2020, 18:28 Uhr | dpa

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen haben Busreise-Anbieter vor dem Brandenburger Tor auf ihre schwierige Lage in der Corona-Krise hingewiesen. Vor dem Wahrzeichen übergaben sie am Donnerstag eine Petition an den Deutschen Bundestag. Darin fordern sie Staatshilfe und den Reiseverkehr komplett freizugeben.

Die gesamte Tourismusbranche leidet unter den Kontakt- und Reisebeschränkungen. Erst am Mittwoch hatten Busunternehmer gemeinsam mit Reisebüro-Inhabern in Berlin demonstriert. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kündigte am Mittwoch an, die Busbranche mit Hilfen von rund 170 Millionen Euro zu unterstützen.