Berlin

Mit 180 Kilometer pro Stunde unterwegs: Polizei blitzt Raser

16.05.2020, 14:15 Uhr | dpa

Mit mehr als 180 Kilometer pro Stunde ist ein Raser über den nördlichen Teil der A100 in Berlin gerast. Erlaubt sind auf dem Stück zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Seestraße gerade mal 80 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei am Samstag auf Twitter schrieb. Pech für den Raser: Die Beamten führten am Freitagnachmittag eine Kontrolle durch und blitzten ihn. Laut Polizei ziehe das "schnurgerade" Stück Raser an. Deshalb kontrolliere sie dort verstärkt den Verkehr.

In Berlin sind im April deutlich mehr Autofahrer als sonst beim Rasen erwischt worden. Mit 98 Strafverfahren wegen Rasens sei die Zahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 60 Prozent gestiegen, teilte die Senatsverwaltung für Justiz Anfang Mai mit.