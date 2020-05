Berlin

19 neue Corona-Nachweise: Jetzt 6443 Fälle in Berlin

16.05.2020, 20:19 Uhr | dpa

Die Zahl der Coronavirus-Nachweise in Berlin ist auf 6443 gestiegen. Das sind 19 Fälle mehr als am Vortag, wie aus der am Samstag veröffentlichten Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. Der Anstieg hat sich damit weiter verlangsamt, am Tag davor waren noch 31 neu nachgewiesene Fälle registriert worden. Der Großteil der berlinweit Betroffenen gilt inzwischen als genesen. Bisher sind 181 Menschen gestorben, die an dem neuartigen Coronavirus erkrankt waren. Die verstorbenen Patienten waren im Schnitt 81 Jahre alt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 231 Personen, davon 92 auf Intensivstationen.