Berlin

Müllfahrzeug der Berliner Stadtreinigung in Flammen

18.05.2020, 08:20 Uhr | dpa

Ein Müllfahrzeug der Berliner Stadtreinigung (BSR) ist im Ortsteil Köpenick in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug brannte am Montagmorgen in der Mahlsdorfer Straße, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach sind durch das Feuer drei weitere Autos und mehrere Bäume beschädigt worden. Verletzt wurde aber niemand. Wer oder was den Brand auslöste, war zunächst unklar.

In der Hauptstadt werden immer wieder Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen. Zuletzt ging am vergangenen Wochenende ein Transporter in Lichtenberg in Flammen auf.