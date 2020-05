Berlin

Freibäder bereiten Öffnung vor: Ohne Umkleideräume

18.05.2020, 19:05 Uhr | dpa

Die Berliner Freibäder sollen bald schrittweise wieder öffnen. "Läuft alles nach Plan, könnten tatsächlich am 25. Mai die ersten Freibäder starten", teilten die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Montag mit. Für jedes der Bäder sei ein eigenständiges Konzept nötig. Der Senat hatte beschlossen, dass die Frei- und Strandbäder in der Stadt am 25. Mai wieder öffnen dürfen. Voraussetzung sind mit den Ämtern abgestimmte Hygienepläne und die Einhaltung von Abstandsregeln.

Die Betriebskonzepte sehen vor, dass die Umkleiden und Duschräume geschlossen bleiben, hieß es von den BBB. Zeitkarten müssen vorab online gekauft werden und sind nur für ein bestimmtes Zeitfenster gültig und in begrenzter Zahl verfügbar. Für alle Bäder solle ein Einheitstarif von voraussichtlich 3,80 Euro pro Besuch gelten. Auch im Wasser müssten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Je nach Entwicklung könnten die vorgesehenen Regeln später angepasst werden.