Berlin

Lufthansa: Tegel-Umzug wird zusätzliche Belastung

20.05.2020, 13:18 Uhr | dpa

Die Lufthansa-Gruppe hat kritisch auf die geplante Betriebspause am Berliner Flughafen Tegel reagiert. "Ein so kurzfristiger Standortwechsel ist aufwendig und kostenintensiv", teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. "In der aktuellen Krise, die uns ohnehin enorm fordert, ist das eine weitere Belastung."

Berlin, Brandenburg und der Bund hatten in den Plan eingewilligt, Tegel wegen des Passagierrückgangs in der Corona-Krise zum 15. Juni vorübergehend zu schließen und den Verkehr in Schönefeld zu konzentrieren. Nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER soll der Flughafen ohnehin vom Netz gehen.

Von der Lufthansa hieß es: "Sinnvoll wäre es, die Einstellung des Flugbetriebs in Tegel präzise auf die Inbetriebnahme des BER abzustimmen." Unter der Marke Lufthansa fliegt der Konzern von Tegel zu seinen Drehkreuzen München und Frankfurt. Die Tochter Eurowings unterhält eine Basis in Tegel und zählt neben Easyjet und Ryanair zu den wichtigsten Kunden der Berliner Flughäfen.