Berlin

Ausflüge am Vatertag? Polizei kontrolliert Corona-Regeln

21.05.2020, 02:49 Uhr | dpa

Ein Ausflug mit vielen Freunden aus unterschiedlichen Haushalten ist in diesem Jahr an Christi Himmelfahrt wegen der Corona-Krise tabu. Die Polizei will in Berlin auch am heutigen sogenannten Vatertag kontrollieren, ob die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln eingehalten werden. Polizeistreifen überprüfen Auflugsrestaurants, Parks und Badeseen. Auch für das brandenburgische Umland kündigte die dortige Polizei Kontrollen an. Am Vatertag haben Wandertouren von Männergruppen mit Bier und Bollerwagen Tradition.

In Berlin müssen Menschen grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten, es sei denn, sie leben zusammen. Seit knapp zwei Wochen dürfen sich auch wieder Angehörige von zwei Haushalten treffen, die aber den Mindestabstand einhalten müssen.

Auch an den nächsten beiden Tagen sind größere Polizeieinsätze geplant: Am Freitagabend wegen des Bundesliga-Derbys zwischen Hertha BSC und Union Berlin im Olympiastadion und am Samstag erneut wegen zahlreicher Demonstrationen gegen und für die Corona-Einschränkungen.