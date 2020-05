Berlin

Polizei am Feiertag: "Seien Sie freundlich wie das Einhorn"

21.05.2020, 14:28 Uhr | dpa

Aus Sicht der Berliner Polizei hat der Feiertag Christi Himmelfahrt ruhig begonnen. Mehrere kleinere Versammlungen seien bis Donnerstagmittag ohne Zwischenfälle verlaufen, etwa von Mietern gegen Verdrängung sowie ein weitläufiger Fahrradkorso gegen Corona-Beschränkungen in Tegel. Auch bei Freizeitausflügen - am Vatertag oft feuchtfröhlich - seien zunächst keine Auffälligkeiten gemeldet worden. "Liebe Herren, bitte seien Sie bei Ihren Ausflügen wie das Einhorn - freundlich und flauschig", twitterten die Berliner Einsatzkräfte am Vormittag zum Bild einer offenbar zum Vatertag verschenkten Kinderzeichnung des Fabelwesens - und lieferten die Erläuterung gleich hinterher: "Man sieht Einhörner selten. Sie treten wohl nicht in großen Gruppen auf."

Die Polizei will in Berlin mit bis zu 350 Beamten im Einsatz kontrollieren, ob die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln auch an Himmelfahrt eingehalten werden. Ein Ausflug mit vielen Freunden aus unterschiedlichen Haushalten ist in diesem Jahr wegen der Corona-Krise tabu. Polizeistreifen überprüfen Ausflugsrestaurants, Parks und Badeseen. Am Vatertag haben Wandertouren von Männergruppen mit Bier und Bollerwagen Tradition.

In Berlin müssen Menschen grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten, es sei denn, sie leben zusammen. Seit knapp zwei Wochen dürfen sich auch wieder Angehörige von zwei Haushalten treffen, die aber den Mindestabstand einhalten müssen.