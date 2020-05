Berlin

Brand in Wohnhaus in Schöneberg: Ein Mensch gestorben

21.05.2020, 15:42 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Eythstraße in Berlin-Schöneberg ist ein Mensch gestorben, zwei weitere wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, ging um 13.34 Uhr ein Notruf ein. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle, eine Notärztin konnte vor Ort bei einem Menschen aber nur noch den Tod feststellen. Die Eythstraße war gesperrt. Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache war unklar.