Berlin

Feuer in Schöneberg mit einem Toten: Brandursache unklar

22.05.2020, 11:47 Uhr | dpa

Nach dem Feuer in einer Wohnung in Berlin-Schöneberg mit einem Toten ist die genaue Brandursache noch unklar. Es werde wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Feuer war am Donnerstagmittag in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eythstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr fand den 56 Jahre alten Mieter tot in der Wohnung. Zwei Bewohner wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäusern behandelt.