Berlin

Kongresstourismus auch in Corona-Zeiten immer wichtiger

25.05.2020, 05:40 Uhr | dpa

Gerade in kleine Kongresse und Veranstaltungen setzt Visit-Berlin-Chef Burkhard Kieker große Erwartungen. "Ich rechne nicht damit, dass wir in diesem Jahr noch Kongresse mit mehreren tausend Teilnehmern hier sehen werden. Ich glaube, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, Konzepte zu finden, wie Veranstaltungen mit weniger als 100 Teilnehmern wieder stattfinden können", sagte der Geschäftsführer der Berliner Tourismusgesellschaft der dpa. "Wir haben im Jahr über 143 000 Veranstaltungen in Berlin, davon haben 84 Prozent unter 100 Teilnehmern", so der Visit-Berlin-Geschäftsführer. Es sei schon viel erreicht, wenn es gelinge, davon auch nur einen kleinen Teil zu retten.

Nach den Visit-Berlin-Zahlen für 2018 brachten die Veranstaltungen rund zwölf Millionen Gäste in die Stadt, die für mehr als acht Millionen Hotel-Übernachtungen bezahlten. Der Gesamtumsatz des Tagungs- und Kongressgeschäfts lag bei rund 2,63 Milliarden Euro. Nach den Daten der International Congress and Convention Association liegt Berlin inzwischen auf Platz drei unter den Kongress-Städten weltweit, hinter Paris und Lissabon.