Berlin

Serie von Straftaten: Angeklagter legt Geständnis ab

25.05.2020, 15:30 Uhr | dpa

Ein 26-Jähriger, dem drei Raubüberfalle sowie Betrügereien über das Internet zur Last gelegt werden, hat vor dem Landgericht gestanden. Er habe schnell an Geld herankommen wollen, erklärte der vor knapp fünf Monaten verhaftete Mann am Montag zu Prozessbeginn. Er habe damals ein "haltloses Leben geführt" und Drogen konsumiert. Die Vorwürfe würden im Wesentlichen zutreffen.

Unter Vorhalt einer Pistole soll der Angeklagte im September 2019 von einem Mann die Herausgabe von 1000 Euro gefordert haben. Er habe den Bedrohten gezwungen, seine neuwertigen Turnschuhe auszuziehen und dem Mann seine abgetragenen Schuhe überlassen, so die Anklage. Knapp drei Monate später habe der 26-Jährige im Stadtteil Lichtenberg einem Passanten eine Pistole an die Schläfe gehalten und ein Handy erbeutet. Zuletzt habe der Angeklagte drei Jugendliche ausgeraubt. Zudem soll er mehrfach Smartphones im Internet zum Verkauf angeboten, den Kaufpreis entgegengenommen, doch keine Ware geliefert haben.

Der Angeklagte erklärte, im Fall der 1000 Euro habe er lediglich zurückverlangt, was ihm der Bekannte zuvor gestohlen habe. Die Turnschuhe seien "eine Art Pfand" gewesen. Bei dem Überfall auf die Jugendlichen auf einer Straße in Berlin-Lichtenberg habe er die mitgeführte Gaspistole nicht gezogen. "Ich dachte, es reicht, wenn sie die Waffe im Hosenbund sehen". Laut Anklage erbeutete er bei der Tat 230 Euro sowie die Mobiltelefone der drei Opfer. Der Prozess wird am 8. Juni fortgesetzt.