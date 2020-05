Berlin

Weichenstörung in Zehlendorf schränkt S-Bahn-Verkehr ein

26.05.2020, 08:23 Uhr | dpa

Eine Weichenstörung in Berlin-Zehlendorf sorgt am Dienstagmorgen für Einschränkungen bei der Berliner S-Bahn - Fahrgäste mussten demnach mehr Zeit einplanen. Wegen der Störung verkehrten die Verstärkerzüge der S-Bahn-Linie S1 zwischen den Bahnhöfen Potsdamer Platz und Zehlendorf nicht, teilte die S-Bahn mit. Auf dieser Strecke konnte daher am Morgen zunächst nur ein 10-Minuten-Takt angeboten werden.