Berlin

Berliner CDU will Städtepartnerschaft mit Jerusalem

26.05.2020, 17:15 Uhr | dpa

Die Berliner CDU setzt sich für eine Städtepartnerschaft mit Jerusalem ein. Einen entsprechenden Vorschlag hat der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner am Dienstag in einem Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) gemacht. "Jerusalem würde sich für eine Partnerschaft mit Berlin in besonderer Weise eignen. Beide Städte sind Schmelztiegel verschiedenster Kulturen und Mentalitäten. Sie sind Orte der Vielfalt, der Glaubensfreiheit und unabdingbar der Toleranz", schreibt Wegner. "Jerusalem ist die spirituell-religiöse Heimat von Christentum und Judentum und zugleich ein bedeutsamer Ort für Muslime. Diese Religionen leben auch in Berlin zusammen."

55 Jahre nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sei es an der Zeit, auch mit einer israelischen Metropole eine Städtepartnerschaft einzugehen. Ein Bestandteil davon sollte ein Jugendaustauschprogramm sein, regt der CDU-Landeschef an. "Ich bin überzeugt, dass die weltoffene und neugierige Jugend in beiden Städten voneinander viel über das Zusammenleben in Vielfalt lernen kann." Wegner fordert Müller in seinem Brief dazu auf, im Senat dafür einzutreten, das Gespräch mit Jerusalem zu suchen.