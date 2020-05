Berlin

Razzien bei mutmaßlicher Drogenbande

27.05.2020, 11:45 Uhr | dpa

Bei Durchsuchungen im Berliner Drogenmilieu hat die Polizei am Mittwochmorgen mehrere Haftbefehle vollstreckt. Dabei sei es um den Verdacht des bandenmäßigen Drogenhandels gegangen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag. Durchsucht wurde unter anderem eine Wohnung in der Borussiastraße in Berlin-Tempelhof. Weitere Informationen wollte die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittag mitteilen.