Berlin

"Bild": Ex-Weltmeister Häßler verlängert bei Siebtligisten

27.05.2020, 22:13 Uhr | dpa

Ex-Weltmeister Thomas Häßler hat einem Medienbericht zufolge seinen Vertrag als Trainer beim Berliner Landesligisten BFC Preussen bis Sommer 2025 verlängert. Der 53-Jährige hatte den Siebtligisten vor dieser Saison übernommen. "Ich bin total glücklich, dass ich in diesen harten Zeiten mit Corona so einen tollen Vertrag bekomme. Das macht mich sehr stolz", sagte Häßler der "Bild"-Zeitung am Mittwoch. Der Ex-Nationalspieler war 1990 mit Deutschland Weltmeister und 1996 Europameister geworden.

"Langfristig streben wir mit Thomas Häßler die Oberliga an", sagte Pierre Seiffert, sportlicher Leiter des Clubs, dem Bericht zufolge. "Wir setzen und vertrauen langfristig auf unser Trainer-Team Thomas Häßler und Christoph Höche. Kurzfristig wollen wir in die Berlin-Liga zurück. Wenn es diese Saison wegen der Corona-Unterbrechung nicht klappen kann, dann hoffentlich nächste Saison."