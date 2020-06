Berlin

Sturz in Tram und mit Motorrad: Frauen bei Unfällen verletzt

04.06.2020, 15:05 Uhr | dpa

Bei drei Verkehrsunfällen wurden am Mittwoch drei Frauen schwer verletzt. Eine 28 Jahre alte Motorradfahrerin stieß in Lichtenberg mit einem Auto zusammen und erlitt Becken- und Rumpfverletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 33-jährige Fahrradfahrerin war am Mittwochabend im Müggelschlößchenweg in Köpenick unterwegs, als sie von einem Auto überholt und gestreift wurde. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer am Kopf.

In einer Straßenbahn in Weißensee verlor eine 80-jährige Frau das Gleichgewicht, weil der Fahrer der Straßenbahn scharf bremste. Vor ihm hatte ein LKW-Fahrer am Straßenrand plötzlich seine Tür öffnete. Durch die Bremsung stürzte die alte Frau in der Bahn. Mit schweren Verletzungen am Rumpf und den Schultern wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.