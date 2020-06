Über 100 Anträge gestellt

Berliner Sportvereine erhalten Corona-Hilfszahlungen

05.06.2020, 12:11 Uhr | dpa, t-online.de

Der Landessportbund Berlin hat damit begonnen, Hilfszahlungen an Berliner Sportvereine auszuzahlen. Das Abgeordnetenhaus hatte sechs Millionen Euro für den "Rettungsschirm Sport" bewilligt.

Berliner Sportvereine haben unter der Corona-Krise finanziell gelitten. Nun bekommen sie Hilfszahlungen aus dem "Rettungsschirm Sport", der durch das Abgeordnetenhaus beschlossen wurde. Der Landessportbund ist für die Verteilung an die Amateurvereine verantwortlich.



Gegenüber dem Radiosender "105'5 Spreeradio" sagte der Präsident des Landessportbundes (LSB), Thomas Härtel, am Freitag: "Es liegen schon über 100 Anträge mit einem Volumen von rund 1,5 Millionen Euro vor." Am Donnerstag überreichte der LSB-Präsident bereits einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 3.000 Euro an die "Sportfreunde Berlin 06". "Das hilft enorm", sagte Robert Brichta Vorstandsvorsitzender der Sportfreunde in einem Video des LSB.

Hilfsgelder nicht für Profigehälter

Insgesamt stellt der Senat 8,2 Millionen Euro für Vereine zur Verfügung, deren Existenz durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise bedroht ist. Mit dem Geld sollen sowohl gemeinnützige Vereine aus dem Breitensport als auch einzelne Proficlubs unterstützt werden. Es gehe aber nicht darum, "Gehaltsausfälle in der ersten Bundesliga zu decken", hatte SPD-Innensenator Andreas Geisel im Mai betont.

Beim LSB sind vier Mitarbeiter damit beschäftigt, die Anträge der Vereine zu bearbeiten. In den kommenden Monaten könne man abschätzen, ob die Millionensumme ausreiche. "Wir haben vorher eine Abfrage bei den Vereinen gestartet und glauben, dass wir die sechs Millionen gut geschätzt haben", sagte Härtel.