Berlin

Saarland mit stärkstem Zuwachs bei Ladesäulen für E-Autos

07.06.2020, 09:45 Uhr | dpa

Das Saarland hat unter den Bundesländern zuletzt prozentual den stärksten Zuwachs an öffentlich zugänglichen Ladesäulen für E-Autos verbucht. Die Zahl stieg nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) von 65 im Mai vergangenen Jahres auf 175 Ende dieses Jahres. Das war ein Plus von 169 Prozent. Bundesweit lag das nur bei 60 Prozent. Auf die nächstgrößten Zuwachsraten kamen Bremen (plus 113 Prozent) und Brandenburg (plus 91 Prozent).

Die Nase vorn in absoluten Zahlen hat weiterhin Bayern mit 6353 Ladepunkten, laut BDEW vor Baden-Württemberg (4950). Deutschlandweit konnten Fahrer von E-Autos an 27 730 öffentlich zugänglichen Ladepunkten Strom zapfen.

Ein dichtes Ladenetz gilt als eine zentrale Herausforderung für einen Durchbruch für E-Autos auf dem Massenmarkt. Die große Koalition will deshalb mit dem Konjunkturpaket auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben. Zusätzlich sollen 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau des Ladenetzes, die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität und die Batteriezellfertigung fließen. Bei den Stromtankstellen soll ein einheitliches Bezahlsystem kommen.