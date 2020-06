Berlin

Mehr als 1000 Ladepunkte für Elektroautos in Berlin

07.06.2020, 10:31 Uhr | dpa

Fahrer von Elektroautos können in Berlin an 1052 öffentlichen Ladepunkten ihre Fahrzeuge aufladen. Das ist etwa ein Drittel mehr als vor einem Jahr, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mitteilte. Es sei erfreulich, dass die Zahlen bundesweit stark steigen, hob der Verband hervor. Mit rund 0,29 Ladesäulen pro 1000 Einwohner liegt Berlin etwas unter dem Bundesdurchschnitt von gut 0,33. In der Hauptstadt sind jedoch die Wege kürzer als in Flächenländern und viele Haushalte verzichten auf ein Auto.

Die Regierungskoalition im Bund hat in dieser Woche beschlossen, weitere 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur und Forschung zu Elektromobilität zu stecken. Das soll mehr Elektroautos auf die Straßen bringen und so dem Klimaschutz dienen. Diese erreichen nach Studien aber erst einen Klimavorteil, wenn sie viele Kilometer auf dem Tacho haben - denn die Batterieherstellung ist aufwendig und es kommt noch viel Kohlestrom aus der Steckdose. Umweltverbände raten daher dazu, lieber mehr Bus und Bahn zu fahren.