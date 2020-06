Berlin

Mann verliert Kontrolle über sein Auto und überschlägt sich

07.06.2020, 14:39 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer ist beim Abbiegen von der Stadtautobahn 100 in Berlin-Mariendorf von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Wagen des 53-Jährigen überschlug sich durch den Zusammenprall, der Mann kam am Samstagabend aber mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Unfall an der Abfahrt Gradestraße sei auch ein geparktes Auto leicht beschädigt worden.

Den Angaben zufolge sagte der Leichtverletzte den eingetroffenen Polizisten, dass er Alkohol getrunken habe. Eine Atemalkoholmessung am Unfallort habe einen Wert von 1,9 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.