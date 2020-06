Berlin

Wohncontainer in Schöneberg brennt aus

07.06.2020, 17:18 Uhr | dpa

Am Sonntagmorgen ist ein Wohncontainer in Berlin-Schöneberg komplett ausgebrannt. Zeugen beobachteten in der Kurfürstenstraße gegen 7.00 Uhr, wie ein mit einer Decke umwickelter Mann aus dem brennenden Container rannte, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Feuerwehrleute löschten den Brand. Durch die Flammen seien auch zwei hölzerne Gartenlauben eines angrenzenden Kindergartens stark beschädigt worden, hieß es. Den Angaben zufolge trafen die Einsatzkräfte den mit der Decke umwickelten Mann bei ihrer Ankunft nicht an. Ein Brandkommissariat im Landeskriminalamt ermittelt.