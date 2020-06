Berlin

Mehrere Autos gehen in der Nacht in Flammen auf

08.06.2020, 09:00 Uhr | dpa

Fünf Autos sind am frühen Montagmorgen bei Bränden in den Berliner Ortsteilen Mitte und Kreuzberg zerstört worden. Vier Fahrzeuge fingen an mehreren Stellen rund um den Arkonaplatz in Berlin-Mitte Feuer, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Durch die Hitzeeinwirkung wurden insgesamt zehn weitere Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt. Die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.

Zudem brannte in der Nacht ein Auto in Kreuzberg. Auch hier konnten die Flammen gelöscht werden, Verletzte gab es ebenfalls keine.