Berlin

Fremde Bankkonten geplündert? 68-Jähriger kommt vor Gericht

11.06.2020, 01:16 Uhr | dpa

Schilder an der Fassade des Kriminalgerichts Moabit weisen die Staatsanwaltschaft Berlin und das Landgericht Berlin aus. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Weil er in mehreren Städten fremde Bankkonten geplündert und rund 222 000 Euro erschlichen haben soll, kommt ein 68-Jähriger ab heute (9.30 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Der mutmaßliche Betrüger soll für eine Serie von Anfang Januar 2019 bis Mitte April 2019 verantwortlich sein. Laut Ermittlungen habe er sich Personal- und Bankkontodaten verschiedener älterer Männer verschafft. Mit gefälschten Personalausweisen habe er dann in Bankfilialen außerhalb von Berlin Geld von Konten Dritter abgehoben. Ihm werden sieben Taten zur Last gelegt. Für den Prozess wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung sind zwei Tage geplant.