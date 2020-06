Berlin

Dunstabzugshaube in Restaurant in Brand: Ein Verletzter

12.06.2020, 05:37 Uhr | dpa

Beim Brand einer Dunstabzugshaube in einem Restaurant im Berliner Stadtteil Charlottenburg ist ein Mensch verletzt worden. Er kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach hatte die Person versucht, die Flammen zu löschen. Wie es zu dem Feuer in dem Restaurant im Horstweg kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Kräften an und löschte das Feuer. Danach wurde das Gebäude umfangreich kontrolliert.