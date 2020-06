Berlin

Unfall mit Motorrad und Fahrrad: Zwei Schwerverletzte

16.06.2020, 05:22 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Motorrad und einem Fahrrad sind im Berliner Stadtteil Friedrichsfelde zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Kliniken, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Dienstag sagte. Wie es zu dem Unfall am Montagabend in der Rhinstraße kam, war zunächst unklar.