Berlin

Sternfahrt durch Berlin: Busunternehmer fordern mehr Hilfe

17.06.2020, 04:24 Uhr | dpa

Nur als Silhouette ist das Brandenburger Tor am Morgen zu erkennen. Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Rund 1000 Reisebusse werden heute in Berlin das Regierungsviertel blockieren. Mit einer Sternfahrt zum Brandenburger Tor wollen die Unternehmer für mehr staatliche Hilfe demonstrieren. Das geplante Konjunkturpaket könne eine Pleitewelle nicht verhindern, hieß es vorab aus der Branche. Notwendig sei eine angemessene finanzielle Entschädigung für die monatelangen Reisebeschränkungen.

Knapp 240 000 Arbeitsplätze seien direkt oder indirekt vom Bustourismus abhängig, betonte der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer. Gebraucht werde eine Soforthilfe von mindestens 170 Millionen Euro.

In den vergangene Wochen hatte es mehrere Bus-Demonstrationen in Berlin gegeben. Die Verkehrsbehörde teilte mit, es sei am Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr mit erheblichen Verkehrsbeschränkungen mit Auswirkungen auf das gesamte Stadtgebiet zu rechnen. Dazu könnte auch eine angekündigte Fahrradsternfahrt für mehr Klimaschutz beitragen.