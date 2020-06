Berlin

Lebensmittelpakete für Neuköllner in Quarantäne

17.06.2020, 16:03 Uhr | dpa

Erste Bewohner der unter Quarantäne gestellten Häuser in Berlin-Neukölln werden mit Hilfspaketen versorgt. Das Technische Hilfswerk habe Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs eingekauft und gepackt, sagte ein Bezirkssprecher am Mittwoch auf Anfrage. Die Pakete sollten am größten der betroffenen Standorte ausgegeben werden.

Ob es bei dem Ausbruch möglicherweise Verbindungen in andere Städte gibt, sei frühzeitig geprüft worden, schilderte der Sprecher. Der Bezirk habe darüber keine Erkenntnisse. In Magdeburg waren nach Corona-Fällen Vermutungen über einen Bezug zum Berliner Ausbruch angestellt worden. Auch in Berlin ist die genaue Quelle allerdings nicht klar, angenommen wird ein Zusammenhang mit einer christlichen Gemeinde, deren Pfarrer an Covid-19 erkrankte.

Knapp 370 Haushalte in sieben Neuköllner Wohnblöcken dürfen nun ihre Wohnungen nicht verlassen, um eine Ausbreitung von Sars-CoV-2 zu verhindern. Die genaue Zahl der Betroffenen ist laut Bezirk unbekannt. Inzwischen sind 70 Infektionen bestätigt, weitere Tests laufen.