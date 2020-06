Berlin

Baukindergeld für 18 000 niedersächsische Familien

21.06.2020, 11:31 Uhr | dpa

Mehr als 18 000 Familien in Niedersachsen und rund 1100 Familien in Bremen haben das Baukindergeld beziehungsweise eine Auszahlungsbestätigung bekommen. Bundesweit wurden seit Beginn des Förderprogrammes knapp 152 000 Anträge positiv geprüft, wie das Bundesinnenministerium auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion mitteilte. Der staatliche Zuschuss soll Familien mit Kindern und Alleinerziehenden dabei helfen, ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung zu finanzieren.

Zwischen der Einführung im Herbst 2018 und Ende Mai 2020 wurden in Niedersachsen 18 137 Anträge bewilligt, in Bremen waren es 1124. Das Geld wird den Familien erst ausbezahlt, wenn der komplette Antrag samt Nachweisdokumenten von der zuständigen KfW-Bankengruppe angenommen wurde. Das Baukindergeld ähnelt der früheren Eigenheimzulage. Gezahlt wird ein Zuschuss von 1200 Euro je Kind und das über zehn Jahre, also insgesamt 12 000 Euro. Bei mehr Kindern gibt es entsprechend mehr Geld.

Seit dem Start des Programms am 18. September 2018 sind bundesweit bis Ende Mai insgesamt bereits rund 465 Millionen Euro ausgezahlt worden. Das Programm läuft noch bis Ende des Jahres. Über eine grundsätzliche Verlängerung des Baukindergeldes soll in der kommenden Legislaturperiode entschieden werden.