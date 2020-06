Berlin

Berlin ehrt Malerin Lotte Laserstein mit Gedenktafel

22.06.2020, 15:31 Uhr | dpa

In Berlin erinnert jetzt eine Gedenktafel an die deutsch-schwedische Malerin Lotte Laserstein (1898-1993), für Kunstfreunde eine der großen Wiederentdeckungen der vergangenen Jahre. Die Tafel wurde am Montag an ihrem ehemaligen Wohnhaus in der Jenaer Straße 3 im Stadtteil Wilmersdorf angebracht, wie die Senatsverwaltung für Kultur mitteilte. Eine feierliche Enthüllung gab es wegen der Corona-Pandemie nicht. Laserstein-Ausstellungen waren kürzlich in der Berlinischen Galerie und im Städel Museum in Frankfurt/Main zu sehen. 1937 belegten die Nationalsozialisten die Künstlerin wegen ihrer jüdischen Wurzeln mit einem Berufsverbot. Sie floh daraufhin nach Schweden, wo sie eine Malschule gründete.