Berlin

83 weitere Coronavirus-Infektionen in Berlin nachgewiesen

22.06.2020, 20:47 Uhr | dpa

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle um 83 auf 7915 gestiegen. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Montag mit. Berlins sogenannte Corona-Ampel zur Einschätzung der Pandemie-Lage leuchtete am Montag weiter durchgehend grün. Dabei geht es um die Reproduktionszahl (R-Wert), die Zahl der Neuinfektionen pro Woche im Verhältnis zur Einwohnerzahl und den Anteil der Plätze, die auf Intensivstationen für Covid-19-Patienten benötigt werden. 6920 Menschen gelten als genesen.

In Kliniken behandelt werden 146 Menschen, davon 41 intensivmedizinisch. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen lag am Montag unverändert bei 211.