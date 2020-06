Berlin

DB-Connect-Chef: Fahrrad wird weiter boomen

23.06.2020, 05:46 Uhr | dpa

Ein Mann stellt am Hauptbahnhof ein "Call a Bike"-Leihfahrrad der Deutsche Bahn Tochter DB Connect ab. Foto: picture alliance / Arne Dedert/dpa (Quelle: dpa)

Immer mehr Menschen steigen aufs Rad: Daran wird sich auch nach der Corona-Krise aus Sicht des Chefs des Leihradanbieters DB Connect, Jürgen Gudd, wenig ändern. "Wir glauben fest daran, dass das Thema Fahrrad weiter boomt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Krise habe sich zwar auch negativ auf die Nutzerzahlen des eigenen Diensts Call a Bike ausgewirkt. "Es ist aber bei weitem nicht so schlimm, wie wir dachten."

Um im zunehmenden Wettbewerb auch nach der Krise zu bestehen, will das Unternehmen ab dem kommenden Jahr eine neue Generation von Fahrrädern aufstellen, die die alten nach und nach ersetzen sollen. Die ersten 7000 Räder würden in NRW aufgestellt, sagte Gudd, ohne den genauen Ort zu nennen. Dort, wo das Unternehmen öffentliche Aufträge an Land ziehen kann, soll die Zusammenarbeit mit den Städten zudem gestärkt werden.