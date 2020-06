Berlin

Britzer Garten zählt im Frühjahr mehr Besucher als 2019

23.06.2020, 14:23 Uhr | dpa

Trotz geschlossener Tulpenschau hat der Britzer Garten in Berlin in diesem Frühjahr deutlich mehr Besucher gezählt als im Vorjahr. Von März bis Mai kamen 348 000 Besucher in den etwa 90 Hektar großen Park zwischen Neukölln und Mariendorf, im Vorjahreszeitraum waren es nach Angaben der Grün Berlin GmbH 290 000 Gäste. Ein Grund war laut Grün Berlin die Corona-Krise. Sie verdeutliche noch einmal wie wichtig Grünflächen seien. "Auch das Wetter spielt eine große Rolle. Während Berlin im Frühling 2019 auch verregnete Strecken hatte, zählt der März 2020 zu den sonnenreichsten der letzten Jahre", hieß es von der landeseigenen Gesellschaft.

Diese betreibt auch die Gärten der Welt in Berlin-Marzahn, in denen allerdings weniger Besucher gezählt wurden: Von 194 000 im Frühjahr 2019 sank die Zahl auf 178 000 in diesem Jahr. In den anderen Parks der Gesellschaft gibt es keine Zählsysteme. Daher sind auch keine Besucherzahlen bekannt. Die Tulpenschau im Britzer Garten gehört zu den wichtigsten Pflanzenschauen und lockt jährlich zahlreiche Gäste in den Park. In diesem Jahr konnten nur Pflanzenpaten die Schau mit etwa 200 Tulpensorten besuchen.