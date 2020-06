Berlin

Nicolas fehlt Union Berlin im Saisonfinale gegen Düsseldorf

23.06.2020, 15:46 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss am letzten Spieltag auf Torwart Moritz Nicolas verzichten. Der 22-Jährige, der beim Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (0:4) am vergangenen Samstag sein Debüt im deutschen Oberhaus gefeiert hatte, zog sich im Kraichgau eine Verletzung im rechten Knie zu. Das teilten die Köpenicker am Dienstag mit. Ein operativer Eingriff sei laut des Clubs zwar nicht nötig, ein zweiter Einsatz im Team von Trainer Urs Fischer im abschließenden Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sei jedoch ausgeschlossen.

Nicolas war im Saisonverlauf zuvor Ersatzmann des Polen Rafal Gikiewicz, der die Eisernen am Saisonende verlassen wird. Der 32-Jährige wurde zuletzt mit Unions Ligarivalen FC Augsburg in Verbindung gebracht.