Brandenburg an der Havel

Ferienbeginn: Behörde warnt vor Staus - Baustellen in Berlin

24.06.2020, 06:35 Uhr | dpa

Mit dem Beginn der Sommerferien an diesem Donnerstag wird es voll auf den Berliner Ausfallstraßen und den Autobahnen in der Region. Zwar sind wegen der gestaffelten Zeugnisausgabe-Termine schon erste Familien in den Urlaub aufgebrochen. Die Verkehrsinformationszentrale geht dennoch von viel Betrieb aus. Denn in Folge der Corona-Seuche erwartet sie, dass mehr Berliner und Brandenburger Urlaub in Deutschland oder den direkten Nachbarländern machen - und deshalb eher mit dem eigenen Auto statt mit dem Flugzeug reisen.

Erfahrungsgemäß dürfte es schon am Mittwochnachmittag voll auf den Straßen werden. Von Freitag bis Sonntag rechnet die Behörde dann mit umfangreichen Staus auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen sowie auf den Autobahnen in Brandenburg. Betroffen sein werden etwa mehrere Abschnitte des baustellenreichen Berliner Rings, außerdem die A24 zwischen dem Dreieck Havelland und Neuruppin, die A2 zwischen Brandenburg/Havel und Lehnin sowie auf der A11 zwischen Joachimsthal und Pfingstberg.

Auch wer in Berlin bleibt, muss sich umstellen. So nutzt die S-Bahn die Ferien für Bauarbeiten und sperrt von Donnerstag an die südliche Ringbahnstrecke zwischen Treptower Park/Baumschulenweg und Tempelhof. Von Montag an beschränkt sich die Sperrung dann auf den Abschnitt Tempelhof-Neukölln. Die Ringbahnlinien S41/42 fahren dann wieder.

Von Donnerstag fahren bis 13. Juli keine Züge der S3 zwischen Köpenick und Ostkreuz. Vom 13. Juli bis 17. August ist zudem die S2 zwischen Bernau und Buch wegen Gleisarbeiten unterbrochen.

Keine größeren Einschränkungen werden am Flughafen Tegel erwartet. Dort steigen zwar die Passagierzahlen nach dem Einbruch in der Corona-Krise langsam wieder. Sie liegen aber noch weit unter dem üblichen Niveau.