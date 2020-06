Berlin

Mehrere brennende Autos in Berlin

25.06.2020, 07:33 Uhr | dpa

In Berlin haben in den frühen Morgenstunden drei Autos gebrannt. Im Bezirk Neukölln stand in der Nobelstraße Ecke Boschweg ein Firmenfahrzeug in Flammen, wie ein Polizeisprecher des Lagezentrums am Donnerstag sagte. Ein weiteres Auto soll beschädigt worden sein. Ob der Staatsschutz wegen eines möglichen politischen Motivs ermittelt, bestätigte der Sprecher zunächst nicht. Auch an einem anderen Ort im Bezirk - in der Donaustraße Ecke Schönstedtstraße - brannte demnach ein Pkw. Nach Angaben der Feuerwehr kam hier ebenfalls ein zweiter Wagen zu Schaden. Wie der Feuerwehrsprecher sagte, ereignete sich ein weiterer Fahrzeugbrand in der Rixdorfer Straße im Stadtteil Mariendorf. Zu diesem Brand konnte sich das Lagezentrum der Polizei zunächst nicht äußern. In den anderen Fällen laufen die Ermittlungen, hieß es.