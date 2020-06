Berlin

Grünen-Fraktionschefin fordert "Masterplan digitales Lernen"

25.06.2020, 12:08 Uhr | dpa

Die Berliner Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek fordert in den Sommerferien mehr Anstrengungen, um die Schulen für eine mögliche zweite Corona-Welle zu wappnen. "Wir brauchen einen Masterplan digitales Lernen", sagte Kapek am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die jetzt begonnenen Sommerferien müssten nicht zuletzt dafür genutzt werden, um Lehrkräfte, Eltern und Schüler im digitalen Homeschooling zu schulen. "Das Homeschooling hat in den letzten Monaten vielfach gut geklappt, vielfach wurden aber auch Defizite deutlich."

Kapek plädierte für eine einheitliche digitale Lernplattform. Datenschutzrechtlich geklärt werden müsse, dass Lehrer Videokonferenzen abhalten dürften. "Wochen- und Stundenpläne müssen so digital strukturiert werden, dass jeder damit umgehen kann", sagte Kapek weiter. Möglich müssten auch digitale Klassenarbeiten sein, und: "Wir brauchen digitale Endgeräte für jeden."

Nach Einschätzung Kapeks können zumindest temporäre und lokale Schulschließungen im Falle einer zweiten Corona-Welle nicht ausgeschlossen werden. "Wir sollten die Sommerferien dazu nutzen, hier Vorsorge zu treffen", fügte sie an die Adresse von Bildungssenatorin Sandra Scheeres vom Koalitionspartner SPD hinzu.