Berlin

CDU kritisiert Ausgaben für Antidiskriminierungsgesetz

25.06.2020, 16:30 Uhr | dpa

Berlins CDU-Fraktion hält die mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) verbundenen Kosten für rausgeworfenes Geld. "Wir sind dafür, die Haushaltspositionen für das LADG und auch für den Bürger- und Polizeibeauftragen komplett zu streichen", sagte Fraktionschef Burkard Dregger am Donnerstag. "Dafür müssen natürlich die entsprechenden Gesetze aufgehoben werden." Der Politiker wies auf die Ombudsstelle hin, die nun aufgebaut werden solle, um Beschwerden entgegen zu nehmen, nachdem das LADG am Sonntag in Kraft getreten ist. Die dort geplanten Stellen seien überflüssig.

"Wenn überhaupt etwas zu stärken ist, dann ist es die Staatsanwaltschaft", sagte Dregger. "Wir werden im Rahmen der Beratungen des zweiten Nachtragshaushalts nach der Sommerpause deutlich machen, dass wir hier ein erhebliches Einsparpotenzial sehen", so der CDU-Politiker. "Wir müssen erkennen, dass wir uns in der Krise sinnlose Strukturen nicht leisten können."

Die exakten Kosten für das LADG und den Bürger- und Polizeibeauftragen sind laut Dregger noch nicht zu beziffern. Wegen der Corona-Krise sei aber ohnehin eine erhebliche Neuverschuldung absehbar. Deswegen gebe es eine besondere Verpflichtung, Ausgaben kritisch zu hinterfragen. "Wir haben jetzt eine besondere Herausforderung aus haushalterischer Sicht." Die Abschaffung des LADG soll nach Dreggers Vorstellung eine Forderung der CDU im Wahlkampf um das Abgeordnetenhaus 2021 werden.

Das umstrittene Gesetz soll Menschen in Berlin vor Diskriminierung durch Behörden schützen. Ein Kritikpunkt daran lautet, dass beispielsweise Polizeibeamte nun nachweisen müssten, sich nicht diskriminierend verhalten zu haben, falls dieser Vorwurf erhoben werde. Die Justizsenatsverwaltung hat den Vorwurf zurückgewiesen.