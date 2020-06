Berlin

Junge Männer in Sex-Falle gelockt? 39-Jähriger vor Gericht

26.06.2020, 01:00 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein 39-Jähriger, der mehrere junge Männer über ein Dating-Portal in eine Falle gelockt und sexuell attackiert haben soll, steht ab Freitag (9.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht. Der Angeklagte soll sich im Internet gegenüber den Opfern im Alter von 16 bis 21 Jahren als Frau ausgegeben haben. Laut Ermittlungen habe er die Teenager und jungen Männer in seine Wohnung gelockt und jeweils sexuell belästigt beziehungsweise sexuell genötigt. Einen 16-Jährigen soll er sogar vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten sieben Taten in der Zeit von November 2018 bis Dezember 2019 vor. Sieben Verhandlungstage bis zum 24. Juli sind geplant.