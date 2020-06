Berlin

Mehr Hilfe für Schäfer: Thüringen möchte bundesweite Lösung

26.06.2020, 06:22 Uhr | dpa

Thüringen möchte eine Unterstützung für Weideschäfer in ganz Deutschland erreichen. Dazu plant der Freistaat gemeinsam mit anderen Bundesländern im Bundesrat einen neuen Antrag für eine bundesweite sogenannte Weidetierprämie, teilte das Thüringer Umweltministerium mit. Die Länderkammer in Berlin solle sich zu ihrer Sitzung am 3. Juli mit dem Thema beschäftigen. Dabei gehe es unter bestimmten Voraussetzungen um 30 Euro für Mutterschafe oder -ziegen, die über EU-Mittel finanziert werden sollen.

Thüringen kämpft schon länger für eine solche Unterstützung. Das Land hatte für einen entsprechenden Antrag im vergangenen Jahr im Bundesrat zwar Zustimmung erhalten, die Bundesregierung lehnte die Pläne aber mit Verweis auf dafür nötige Gesetzesänderungen ab. Die Zeit für eine solche sei nun aber günstig, argumentiert das Umweltministerium, weshalb es möglich wäre, die Förderung für das Antragsjahr 2021 einzuführen.

Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) betont immer wieder die Bedeutung von Schafherden für die Landschaftspflege und den Erhalt von Biotopen und Arten. "Unsere kostbaren Trocken- und Steppenrasenflächen können überhaupt nur durch Schafbeweidung in einem guten Zustand erhalten werden", hatte sie zur Einführung der Schaf-Ziegen-Prämie in Thüringen erklärt.

Der Freistaat führte die Prämie 2019 als Zwischenlösung für dortige Schäfer ein, in der Hoffnung, dass der Bund mit einer deutschlandweiten Regelung nachzieht. Mit ihr können Schäfer jährlich pro Muttertier 25 Euro erhalten. Andere Bundesländer folgen Thüringens Beispiel. So sollen etwa Hessens Schäfer ebenfalls auf diese Weise gefördert werden.

Der Bundesverband der Berufsschäfer begrüßte den erneuten Anlauf für den Bundesrat. Eine solche Weidetierprämie sei absolut notwendig zur Unterstützung der gebeutelten Schäfer, sagte der Vorsitzende Günther Czerkus. "Sind zum Beispiel die Schafe in der Lüneburger Heide weg, verschwindet auch die Heide-Landschaft und auch der Tourismus bricht dann weg." Nach Darstellung verschiedener Verbände gehören Berufsschäfer zu den Schlechtverdienern der Landwirtschaft.

Deutschland weigere sich als eines der wenigen EU-Mitglieder mit Hand und Fuß gegen die Einführung der Prämie, kritisierte Czerkus. Er räumte ein, dass vorhandene EU-Gelder dafür umverteilt werden müssten. "Es sind keine zusätzlichen Gelder, der Topf ist gedeckelt." Aufs Ganze betrachtet gehe es aber um einen relativ geringen Betrag.

Thüringens Schäfereien hielten zum Stichtag 3. November 2019 knapp 122 000 Tiere. Das war nach Angaben des Landesamts für Statistik ein Zuwachs von zwei Prozent binnen eines Jahres. Die Statistiker berücksichtigen dabei Betriebe mit mindestens 20 Schafen. Allerdings nimmt der Schafbestand seit Jahren ab. 2011 lag er noch bei rund 147 000 Tieren. Auch die Betriebszahl schrumpfte innerhalb dieses Zeitraums von etwa 500 auf rund 300. Auch bundesweit berichtet Czerkus von einem Rückgang bei Betrieben, wie auch beim Tierbestand innerhalb der vergangenen Jahre.