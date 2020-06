Berlin

Quarantänepflicht für Menschen aus deutschen Risikogebieten

26.06.2020, 16:48 Uhr | dpa

Nach anderen Bundesländern reagiert nun auch Berlin auf den Corona-Massenausbruch im nordrhein-westfälischen Gütersloh. Reisende aus sogenannten Risikogebieten in Deutschland müssen für zwei Wochen in Quarantäne, wenn sie keinen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Damit werde die für das Ausland geltende Quarantäneregelung nun auf Risikoregionen im Inland ausgeweitet, teilte der Senat am Freitag mit.

Bislang galt die Quarantänepflicht für Rückkehrer oder Einreisende aus Staaten außerhalb der EU und des europäischen Wirtschaftsraums. Auch der EU-Staat Schweden ist wegen eines starken Anstiegs der Corona-Infektionen betroffen.

Nach einem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies im Kreis Gütersloh hatten mehrere Bundesländer unterschiedliche Restriktionen für Gäste aus bestimmten Risikogebieten in der Region beschlossen, darunter Beherbergungsverbote.