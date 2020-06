Berlin

Bußgeld droht bei Verstößen gegen Maskenpflicht

27.06.2020, 02:03 Uhr | dpa

Wer in der Berliner U- und S-Bahn oder im Bus ohne Maske unterwegs ist, muss von Samstag an mit einem Bußgeld rechnen. Weil zuletzt immer mehr Fahrgäste keine Maske zum Schutz vor Corona-Infektionen trugen, hatte der Senat am Dienstag eine solche Sanktion beschlossen: Bei Verstößen gegen die seit Ende April geltende Maskenpflicht können 50 bis 500 Euro fällig werden. Die Polizei kündigte Kontrollen an, unter anderem im Zuge der ohnehin praktizierten gemeinsamen Streifen mit der BVG. Das Bußgeld selbst verhängen die Ordnungsämter der Bezirke. Die Maskenpflicht gilt auch für Geschäfte.