Berlin

Ado will Berliner Konkurrenten Consus komplett schlucken

29.06.2020, 08:49 Uhr | dpa

Der deutsche Wohnimmobilienkonzern Ado Properties will den Berliner Konkurrenten Consus Real Estate komplett übernehmen. Im ersten Schritt übe Ado dazu eine im Dezember vereinbarte Call-Option mit Consus' Mehrheitseignerin Aggregate Holdings aus und erlange damit die Kontrolle über das Unternehmen, teilte die im SDax gelistete Ado Properties am Montag in Berlin mit. Den übrigen Consus-Aktionären will Ado ein freiwilliges Übernahmeangebot unterbreiten.

Nach eigenen Angaben hat Ado bereits Zusagen, um auf einen Anteil von insgesamt mehr als 80 Prozent zu kommen. Finanzieren will Ado den Deal mit einer Kapitalerhöhung von 450 Millionen Euro. Zudem sollen die eigenen Aktionäre auf eine Dividende für das Jahr 2019 verzichten.