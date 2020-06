LIVEHauptstadt-Ticker

Erstmals wieder Zuschauer bei Berliner Sport-Event

30.06.2020, 14:38 Uhr | t-online.de, cf, vss

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Wie die BVG mitteilen, hält ein Falschparker den Busverkehr in Berlin auf. Die Buslinie 133 in Richtung U Haselhorst muss zwischen Alt-Tegel und Veitstraße eine Umleitung fahren. Die BVG bitten darum, mehr Zeit einzuplanen.

.133: Aufgrund eines Falschparkers fahren die Busse eine Umleitung in Richtung U Haselhorst zwischen Alt-Tegel und Veitstr.. Bitte mehr Zeit einplanen. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) June 30, 2020

Beim Berliner Tennisturnier im Steffi-Graf-Stadion vom 13. bis zum 15. Juli werden erstmals seit Beginn der Corona-Verordnungen wieder Zuschauer bei einem Sport-Event erlaubt sein. Das berichtet "rbb24" unter Berufung auf eine Pressemitteilung der Veranstalter. Demnach werden für die drei Spieltage jeweils 800 Tickets angeboten.

Voraussetzung sei ein ausgearbeitetes Hygiene- und Schutzkonzept gewesen. Die Tickets können ab dem 1. Juli erworben werden. Vor Ort müssen Besucher dann eine Desinfektionskabine besuchen. Auf dem Weg zum Platz besteht Maskenpflicht.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat kostenfreie Corona-Tests für alle in Aussicht gestellt – zumindest mittelfristig. "Es geht. Und ich glaube, wir werden auch sehr bald diesen bayerischen Weg einschlagen", sagte der SPD-Politiker am Montagabend in einem ntv-Interview. Er verwies auf das schrittweise Vorgehen des Senats, zunächst würden die begonnenen Tests für Beschäftigte an Kitas und Schulen in den Sommermonaten ausgeweitet.

"Und es werden dann auch andere Bereiche kommen", so Müller. "Wenn ein Bundesland anfängt und andere Bundesländer so wie wir eine Teststrategie haben, dann wird das eine Welle. Und die Tests werden günstiger, sie werden einfacher, es wird dann sowieso für viele Menschen ganz unproblematisch sein, sich testen lassen zu können."

Die Corona-Krise hat viele Berliner zum Online-Shopping angeregt. Sowohl Lebensmittel als auch Kleidung wurden in den letzten Monaten vermehrt online bestellt. Damit ist viel Plastikmüll angefallen. Vor allem im Bereich Papier und Wertstoffen sei deutlich mehr Müll hinzugekommen, wie RBB unter Berufung auf die BSR berichtet. So seien Papierkörbe auf öffentlichen Plätzen leerer gewesen, doch im Hausmüll hätte es deutlich an Einwegmüll zugenommen.

Silvio Heinevetter im Tor der Füchse: Der Kultkeeper verlässt den Verein nach elf Jahren. (Quelle: Camera4/Archivbild/imago images)



Die Berliner Füchse müssen künftig auf ihre Startnummer 12 verzichten. Silvio Heinevetter verlässt den Verein nach elf Jahren. "Eine Ära endet – elf Jahre für die Füchse, elf Jahre voller Emotionen und gemeinsamen Erfolgen. 'Heine' erlebte und gestaltete jeden Erfolg der Vereinsgeschichte mit und wusste wie man den Fuchsbau mit spektakulären, unnachahmlichen Paraden zum Beben bringen konnte", schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite. Mit einem emotionalen Video verabschieden sich die Füchse bei Heinevetter. "Wir danken dir Heine für die tolle Zeit und wünschen dir für deine Zukunft alles Gute!"

Danke Heine! Danke Heine! Mit diesem Video bedanken wir uns bei unserer Nummer 1⃣2⃣ Silvio Heinevetter! Eine Ära endet - elf Jahre für die Füchse, elf Jahre voller Emotionen und gemeinsamen Erfolgen. „Heine“ erlebte und gestaltete jeden Erfolg der Vereinsgeschichte mit und wusste wie man den Fuchsbau mit spektakulären, unnachahmlichen Paraden zum Beben bringen konnte. Gemeinsam schauen wir nochmal auf die besten Szenen aus elf Jahren Silvio Heinevetter und Füchse Berlin. Wir danken dir Heine für die tolle Zeit und wünschen dir für deine Zukunft alles Gute! Erzählt uns in den Kommentaren euren besten Moment mit Heine. #unserrevier #dankeheine Gepostet von Füchse Berlin am Montag, 29. Juni 2020

In der Halle am Berliner Berghain wird eine Klanginstallation arrangiert. Unter dem Titel "eleven songs" wird diese vom 15. Juli bis 2. August zu sehen sein. Sie stammt von dem Duo Sam Auinger und Hannes Strobl. Beide sind unter dem Label "tamtam" im Einsatz, wie die "Berliner Woche" mitteilt.



Die Kesselhalle ist Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet regulär acht und ermäßigt fünf Euro. Der Besuch ist nur mit Maske möglich. Maximal 50 Besucher dürfen gleichzeitig in das alte Fernheizwerk. Karten gibt es vor Ort zu kaufen.

Ab heute dürfen in Berlin wieder Kinos öffnen. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie gilt es Hygieneregeln zu beachten. So soll zwischen den Besuchern ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden. Der Mund-und-Nasenschutz darf erst abgenommen werden, wenn die Plätze eingenommen wurden.

In der Nacht zu Dienstag fiel in der Rigaer Straße, Liebigstraße und Zellestraße für fast zwei Stunden der Strom aus, meldet die Nachrichtenagentur dpa. Die Besetzer der Szene-Objekte nutzten den Stromausfall, um Barrikaden zu bauen und ein Feuer auf dem sogenannten Dorfplatz zu entzünden. Die komplette Straßenbeleuchtung zwischen Liebigstraße und Zellestraße wurde zerstört. Erst eine Hundertschaft der Polizei stellte dann wieder Ordnung her, hieß es.

Das Bauamt des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg hat das "Yaam" an der Schillingbrücke gesperrt. Das teilte der Club gestern auf Facebook mit. "Seit Freitag haben wir keinen Zugang mehr zu den Räumlichkeiten des YAAM", heißt es von den Clubbetreibern. "Das Herz, also unsere Club-, Vereins-, Büro- und Konzerträume sind amtlich versiegelt und können auch von uns nicht mehr betreten werden." Noch offen sei das Außengelände (Markt/Strand) und könne auch von den Besuchern betreten werden.

Liebe alle, wir hatten nur wenige Stunden um unsere Büros & Innenräume zu räumen. Seit Freitag haben wir keinen Zugang... Gepostet von YAAM Berlin am Montag, 29. Juni 2020

Laut Clubbetreiber gebe es ein statistisches Gutachten des Bezirks, wonach die Standsicherheit am Ufer nicht mehr gegeben sei. Eigentlich hätte es am 1. Juli laut "Yaam" ein Treffen mit dem Bezirk zum weiteren Vorgehen geben sollen, doch die Räumlichkeiten wurden bereits am 26. Juni gesperrt, "entgegen der vorherigen Absprachen". Den Clubbetreibern wurden nur wenige Stunden Zeit gelassen, um Büros und Innenräume zu räumen. Eine schriftliche Begründung liege bisher noch nicht vor, so das "Yaam".

Wie der RBB berichtet, verteidigt der Bezirk die Sperrung des Uferstreifens. Es habe "unmittelbaren Handlungbedarf" gegeben. Das Gutachten empfehle eine sofortige Sperrung von fünf Metern. Die Clubhalle sei nur 2,90 Meter vom Ufer entfernt. Allerdings wolle, so zitiert der Sender eine Sprecherin, der Bezirk nun ein gemeinsame Lösung mit dem "Yaam" finden.

Es soll trocken bleiben in Berlin. Vormittags ist es sonnig, dann soll es wolkiger werden. Im Laufe des Tages wird es voraussichtlich auch windiger. Teilweise werden Windböen bis zu 60 km/h erwartet.

Wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilt, sind die Reinigungsarbeiten nach dem Unfall beendet, der Bereich wieder freigegeben. Es kam zu langen Staus.

Der Prozess um den gewaltsamen Tod des Berliner Arztes Fritz von Weizsäcker wird heute am Landgericht in der Hauptstadt mit der Befragung weiterer Zeugen fortgesetzt. Der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war am 19. November 2019 durch einen Stich in den Hals gegen Ende eines Vortrags in der Schlossparkklinik Berlin getötet worden. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen.

Dem 57-jährigen Angeklagten aus Rheinland-Pfalz werden Mord an dem 59-jährigen Professor sowie versuchter Mord an einem Polizisten zur Last gelegt. Der Beamte, der privat zu dem Vortrag gekommen war, wollte den Angreifer stoppen und war direkt dazwischengegangen. Als Mordmotiv nimmt die Staatsanwaltschaft Hass auf die Familie des Getöteten an.

Am frühen Dienstagmorgen hat es einen Unfall auf der A100 gegeben. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin gegen 6 Uhr auf Twitter mitteilt, ist die A100 Richtung Neukölln in Höhe Innsbrucker Platz gesperrt. Grund sind Reinigungsarbeiten nach einem Unfall, heißt es. Laut "rbb24.de" soll ein Auto dort Öl auf der Fahrbahn verloren haben.

Die #A100 Richtung Neukölln in Höhe Innsbrucker Platz ist weiterhin #GESPERRT. Die #Reinigungskräfte sind vor Ort! #STAU + 60Min. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) June 30, 2020

Es staut sich. Autofahrer müssen eine Stunde mehr Zeit einplanen.

Guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Auch heute versorgt t-online.de Sie wieder mit den neuesten Nachrichten aus Berlin. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!