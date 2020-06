Berlin

Polizei sucht nach Besetzern auf Dragoner-Areal

29.06.2020, 16:48 Uhr | dpa

Mit rund 250 Einsatzkräften hat die Berliner Polizei am Montag nach möglichen Besetzern auf dem Dragoner-Areal in Kreuzberg gesucht. Es werde derzeit geprüft, ob sich auf dem Gelände noch Menschen aufhielten, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am frühen Nachmittag. Zuvor hätten sich zur Mittagszeit rund 40 Menschen vor dem Gebäude versammelt und seien auf das Gelände gelangt.

Am Sonntag war vor dem Areal ein Fahrradkorso unter dem Motto "Jugend braucht Freiräume" zu Ende gegangen. Einige Teilnehmer hatten dann laut Polizei aufgerufen, in das Gebäude zu gehen. Nach einer Aufforderung der Sicherheitskräfte waren rund 60 Menschen anschließend vor das Gebäude getreten; bis zum Montagmorgen seien dann etwa 40 zu einer Mahnwache vor dem Areal geblieben.

Die Besetzung sei eine Aufforderung an das Land Berlin, das Objekt für die Jugendzentren Drugstore und Potse zur Verfügung zu stellen und sich mit dem Bezirk auf eine Nutzung zu einigen, hieß es vonseiten der Besetzer. Das Jugendzentrum Potse befindet sich aktuell in einem Räumungsprozess.