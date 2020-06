Berlin

Organist spielt Konzerte vor Heimen von Lkw-Ladefläche aus

30.06.2020, 05:18 Uhr | dpa

Der Organist Cameron Carpenter kann seine Konzertbühne in den kommenden Tagen auch einparken: Mit einer auf einem Lastwagen montierten Orgel beginnt der US-Amerikaner an diesem Dienstag (10.00 Uhr) eine kurze Tournee und spielt von der Lkw-Ladefläche aus vor rund 40 Pflegeheimen und Wohneinrichtungen für behinderte Menschen aus den berühmten "Goldberg"-Variationen von Johann Sebastian Bach. Zuvor hatte der 39-Jährige bereits vier Tage lang in seiner Wahlheimat Berlin gespielt.

"Die Menschen, für die ich auf dieser Tournee spiele, können schon in normalen Zeiten meist nicht ins Konzert gehen", sagte Carpenter vor dem Tourneeauftakt. "Unter Corona leiden sie besonders und verdienen definitiv ein kleines Extra."