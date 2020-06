Berlin

Bundesagentur veröffentlicht Arbeitsmarktzahlen für Juni

01.07.2020, 02:02 Uhr | dpa

Wie sehr trifft die Corona-Krise den Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg noch? Heute veröffentlicht die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit die aktuellen Zahlen - auch zur Kurzarbeit.

Im Mai war die Zahl der Arbeitslosen erneut deutlich gestiegen. In Berlin lag sie im vergangenen Monat bei 200 641 Männern und Frauen und stieg damit um mehr als 47 200 im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote in der Hauptstadt stieg verglichen mit dem April um 0,7 Punkte auf 10 Prozent. In Brandenburg ging sie um 0,3 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent nach oben. Ohne die Kurzarbeit hätten die Zahlen deutlich höher gelegen.

Bundesweit hellte sich die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt zuletzt wieder etwas auf: Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat sich im Juni im Vergleich zum Mai um 0,8 Punkte auf 94,6 Punkte verbessert, hieß es am Montag vom Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Kurzfristig dürften die Arbeitslosenzahlen aber auch in Berlin und Brandenburg weiter steigen.